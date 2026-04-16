Італійський клуб наполягає виключно на грошовій угоді за свого захисника.

Міланський Інтер не готовий розглядати варіанти обміну гравцями у потенційній угоді щодо свого центрбека Алессандро Бастоні. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, італійський клуб встановив чітку ціну на свого центрального захисника — 70 мільйонів євро. Попри інтерес з боку Барселони, "нерадзуррі" не зацікавлені у включенні футболістів до цієї угоди й наполягають виключно на повноцінному грошовому трансфері.

Каталонський клуб раніше розглядав можливість зменшити суму за рахунок обміну, однак така модель не влаштовує Інтер, який прагне отримати кошти для подальшого підсилення складу та пошуку заміни.

Водночас повідомляється, що сам Бастоні відкритий до нового виклику, що робить його потенційний трансфер реалістичним. Однак фінансові труднощі Барселони можуть стати серйозною перешкодою для здійснення угоди.

З огляду на необхідність підсилення одразу кількох позицій, зокрема в атаці, керівництву Барси доведеться вирішити, чи варто продовжувати боротьбу за італійського захисника, або ж звернути увагу на альтернативні варіанти.