Іспанія
20 серпня 2025, 00:01
Мбаппе з пенальті приніс Реалу мінімальну перемогу над Осасуною
Перший матч Хабі Алонсо в іспанській Ла Лізі завершився здобуття важких трьох очок.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Осасуна 1:0
Гол: Мбаппе, 51 (пен.)
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 68), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Себальйос, 90) — Діас (Мастантуоно, 68), Мбаппе, Вінісіус (Г. Гарсія, 78).
Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус (Рауль Гарсія, 85) — Розьє, Монкайола, Торро, Бретонес — Рубен Гарсія (В. Муньйос, 66), Будімір, Орос (Гомес, 77).
Попередження: Мбаппе
На 90+4-й хвилині був вилучений Абель Бретонес (Осасуна) (грубе порушення).