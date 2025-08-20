Іспанія

Мбаппе з пенальті приніс Реалу мінімальну перемогу над Осасуною

Перший матч Хабі Алонсо в іспанській Ла Лізі завершився здобуття важких трьох очок.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Реал — Осасуна 1:0

Гол: Мбаппе, 51 (пен.)



Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 68), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Себальйос, 90) — Діас (Мастантуоно, 68), Мбаппе, Вінісіус (Г. Гарсія, 78).



Осасуна: Еррера — Бойомо, Катена, Крус (Рауль Гарсія, 85) — Розьє, Монкайола, Торро, Бретонес — Рубен Гарсія (В. Муньйос, 66), Будімір, Орос (Гомес, 77).



Попередження: Мбаппе



На 90+4-й хвилині був вилучений Абель Бретонес (Осасуна) (грубе порушення).