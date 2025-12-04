Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 3 грудня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 19 туру іспанської Ла Ліги здолав баскський Атлетік на полі суперників (3:0).

Швидкий гол Кіліана Мбаппе на початку зустрічі розставив акценти в цій грі. І хоча "леви" після цього мали не одну нагоду відігратись, проте Куртуа запобіг цьому.

А згодом "галактікос" забили вдруге незадовго до перерви, тоді як другий тайм розпочинав третій гол у їхньому виконанні, тож місця для порятунку команди Ернесто Вальверде не знайшлось.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Реал у рамках 19-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Атлетік — Реал 0:3

Голи: Мбаппе, 7, 59, Камавінга, 43

Атлетік: Сімон — Лекуе (Аресо, 46), Вівіан, Лапорт, Бойро — Рего, де Галаррета (У. Гомес, 46) — Беренгер (Серрано, 69), Хаурегісар (Весга, 69), Н. Вільямс (Бухан, 78) — Гурусета.

Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Асенсіо, 56), Мілітао (Діас, 78), Рюдігер, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга (Гюлер, 69) — Беллінгем, Мбаппе (Г. Гарсія, 78), Вінісіус (Родріго, 77).

Попередження: Беренгер, Рего