Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Барселони.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився каталонській Барселоні в гостьовому поєдинку 19 туру іспанської Ла Ліги.

Барселона — Атлетіко 3:1 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Минулого року ми виграли 2:1, тоді як Барса заслужила на перемогу 5:2, але сьогодні ми заслуговували на більше. Усе це — частина гри під назвою футбол. Я задоволений виступом своєї команди й спокійний перед тим, що чекає на нас у майбутньому.

Ми дуже добре грали проти чудової команди. Ми почали з рішучістю, але потім вони створили нам чимало проблем своїми передачами з глибини. Вони дуже добре переходять через центр поля.

Коли програєш, то завжди думаєш, що міг би зробити більше. Сьогодні ми шукали, ми змагались і боролись проти суперника, який грає дуже добре. Коли хочеш виграти будь-яке змагання, завжди стикаєшся з такими командами", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному матчі мадридський Атлетіко поїде на дербі до баскського Атлетіка.