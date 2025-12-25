Іспанія

Трансфер Єремая можливий лише у випадку відмови від оренди Решфорда.

Іспанський вінгер Депортіво Єремай Ернандес може стати гравцем Барселони вже найближчим часом. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 23-річний футболіст входить до списку потенційних трансферних цілей каталонського клубу як альтернатива Рафіньї. Водночас можливе підписання Єремая напряму залежить від розвитку ситуації з Маркусом Решфордом, якого в Барселоні розглядають як пріоритетний варіант для посилення атаки на правах оренди. Якщо домовитися щодо англійця не вдасться, кандидатура вінгера Депортіво стане значно актуальнішою.

У клубі добре знайомі з ігровим профілем Єремая. Він вирізняється сильним дриблінгом, умінням ефективно діяти в ситуаціях один в один та високою швидкістю прийняття рішень. Важливим фактором є й його досвід виступів в іспанському футболі, що може дозволити швидко адаптуватися до вимог Ла Ліги.

Фінансове питання також відіграє ключову роль. Барселона не планує витрачати на трансфер більше 30 мільйонів євро, що відповідає стратегії клубу щодо інвестицій у молодих та перспективних футболістів.

У поточному сезоні Єремай провів 19 матчів у Ла Лізі 2, у яких відзначився 7 голами та 5 результативними передачами.