Іспанія

Лівий захисник перейшов на правах оренди до літа 2026 року.

Осасуна офіційно досягла домовленості з Атлетіко щодо переходу лівого захисника Хаві Галана.

31-річний іспанський футболіст приєднався до клубу з Памплони на правах оренди до 30 червня 2026 року. За умовами угоди Осасуна виплатить Атлетіко 500 тисяч євро.

У разі продовження співпраці після завершення терміну оренди мадридський клуб отримуватиме ще по 500 тисяч євро за кожен сезон, у якому Галан виступатиме за Осасуну та команда збереже прописку у Ла Лізі.

Атлетіко вже надав дозвіл гравцю приєднатися до тренувального процесу нової команди. Хаві Галан розпочне заняття з Осасуною 29 грудня та цього ж дня буде офіційно представлений як гравець клубу.

У поточному сезоні Галан провів 7 матчів у складі Атлетіко та віддав одну результативну передачу. Загалом протягом кар'єри він також виступав за Реал Сосьєдад, Сельту, Уеску та Кордобу.