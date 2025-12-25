Каталонці шукають центрального захисника.
Діогу Лейте, Getty Images
25 грудня 2025, 16:35
Каталонська Барселона має намір взимку підписати гравця на позицію центрального захисника. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, керівництво «синьо-гранатових» серйозно замислюється на підписанням в січні центрбека берлінського Уніона Діогу Лейте.
Чинна трудова угода португальця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року.
Цього сезону Діогу Лейте відіграв за Уніон 13 матчів та відзначився однією результативною передачею.