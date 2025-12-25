Іспанія

Один із клубів Про-ліги готовий запропонувати голкіперу Реала трирічну угоду.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа може продовжити кар’єру в Саудівській Аравії. Як повідомляють ЗМІ, один із клубів саудівської Про-ліги готовий запропонувати бельгійському голкіперу трирічний контракт на загальну суму 90 мільйонів євро — по 30 мільйонів за сезон.

Попри інтерес з Близького Сходу, позиції Куртуа в Реалі залишаються надзвичайно міцними. Бельгієць є основним голкіпером команди в поточному сезоні, пропустивши лише два матчі. Загалом він провів 23 поєдинки, у яких пропустив 20 голів, при цьому 10 разів зіграв “на нуль”.

У мадридському клубі вважають Куртуа фундаментальною частиною проєкту. Саме тому Реал без вагань раніше продовжив контракт із воротарем до 30 червня 2027 року, фактично припинивши будь-які чутки щодо його майбутнього. У клубі не уявляють команду без Куртуа у воротах, а сам гравець, за інформацією джерел, не має фінансових проблем, отримує високу зарплату та прагне й надалі виступати на найвищому рівні з найкращими у світі.

Зазначимо, що Реал, за який також виступає український голкіпер Андрій Лунін, наразі посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від лідируючої Барселони на чотири очки. Свій наступний матч команда Хабі Алонсо проведе 4 січня проти Бетіса.