Іспанія

Новий партнер забезпечить стратегічний розвиток і фінансову стабільність мадридського клубу.

Атлетіко Мадрид офіційно досяг угоди з глобальною інвестиційною компанією Apollo Sports Capital (ASC), яка стане головним акціонером клубу. Про це повідомляє пресслужба "матрацників".

Згідно з угодою, нинішні керівники клубу Мігель Анхель Гіль та Енріке Серезо продовжать виконувати обов’язки генерального директора та президента відповідно, зберігаючи акції та забезпечуючи безперервність керівництва.

ASC, як довгостроковий інвестор, надасть підтримку для зміцнення фінансового становища клубу, підвищення спортивної конкурентоспроможності та розвитку соціальних проєктів.

Інвестиції ASC передбачають додаткові кошти для розвитку команд Атлетіко Мадрид, інфраструктурних проєктів та будівництва нового спортивного та розважального району Ciudad del Deporte поруч зі стадіоном Ванда Метрополітано. Цей комплекс стане сучасним центром спорту, культури та відпочинку для місцевої громади та фанатів клубу з усього світу.

Завершення угоди очікується в першому кварталі 2026 року після отримання необхідних регуляторних дозволів. Після цього Атлетіко Мадрид, включно з командами Атлетіко Сан-Луїс та Атлетіко Оттава, стане переважно власністю ASC разом із поточними акціонерами.

Apollo Sports Capital – це глобальна інвестиційна компанія, афілійована з Apollo, яка вкладає кошти у спортивну індустрію та живі події, зокрема через кредитні та гібридні інвестиційні механізми. ASC спеціалізується на розвитку спортивних та розважальних активів, а Атлетіко Мадрид стане її флагманським проєктом у сфері власності клубів. Станом на 30 вересня 2025 року Apollo мала активи під управлінням приблизно на суму 908 мільярдів доларів.