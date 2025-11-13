Іспанія

Подробиці життя президента Барселони.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про стиль свого життя. Цитує іспанського функціонера AS.

"Вже багато років я веду рок-н-рольний спосіб життя. Я завжди був активною людиною, мені подобається те, що я роблю, я отримую від цього задоволення і намагаюся добре проводити час, незважаючи на всі складнощі, які все це передбачає", – сказав Лапорта.

