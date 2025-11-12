Іспанія

Президент Барселони пояснив ситуацію з травмою.

Президент Барселони Жоан Лапорта відповів на претензії Федерації футболу Іспанії щодо Ламіна Ямаля.

18-річний вінгер пропустив матчі збірної через лікування пахової зони, і в Федерації висловили невдоволення відсутністю своєчасного повідомлення.

"Ми повідомили Федерацію, коли отримали висновок лікаря, який оглядав Ямаля. Наші лікарі одразу передали інформацію лікарям Федерації — так усе й відбувалося. Ми не хочемо жодних суперечок.

Спеціаліст приїхав у понеділок, поставив діагноз, призначив лікування — так і було. Барселона хоче, щоб Ямаль був у найкращій формі. Так сталося, що це збіглося з матчами збірної, але команда й так впевнено йде в відборі", — сказав Лапорта Catalunya Radio.

Барселона посідає друге місце в турнірній таблиці Ла Ліги.