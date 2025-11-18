Іспанія

Француз розповів про вплив тренера на свою гру.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені пригадав прихід Хабі Алонсо на посаду головного тренера.

"В самий перший же день він поговорив зі мною наодинці. Він показав мені відеоматеріали, сказав, що мені варто покращити й на що опиратися при виборі позиції як із м’ячем, так і без нього. Думаю, я став кращим у деяких аспектах", — цитує слова Чуамені Marca.

У поточному сезоні 25-річний француз зіграв 15 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями.

23 листопада Реал зіграє на виїзді з Ельче в 13-му турі Ла Ліги. Початок матчу о 22:00.