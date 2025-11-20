Аргентинець не хотів залишати Барселону.
Lionel Messi, getty images
20 листопада 2025, 14:48
Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що хотів грати за Барселону впродовж всієї кар'єри. Цитує аргентинську зірку AS.
"Правду кажучи, ми стільки всього пережили разом, хорошого і не дуже, що нормально для такої багаторічної кар'єри. Не все ідеально, бувають важкі часи.
Але це мій дім, моє місце, мої люди. Я б із задоволенням провів там всю свою кар'єру, не переходячи до іншого клубу. У Європі грав би лише там, але, на жаль; обставини склалися інакше", – сказав Мессі.
Ліонель Мессі відіграв за Барселону 778 матчів, забив 672 голи та віддав 303 результативні передачі.