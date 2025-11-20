Іспанія

Аргентинець не хотів залишати Барселону.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі заявив, що хотів грати за Барселону впродовж всієї кар'єри. Цитує аргентинську зірку AS.

"Правду кажучи, ми стільки всього пережили разом, хорошого і не дуже, що нормально для такої багаторічної кар'єри. Не все ідеально, бувають важкі часи.

Але це мій дім, моє місце, мої люди. Я б із задоволенням провів там всю свою кар'єру, не переходячи до іншого клубу. У Європі грав би лише там, але, на жаль; обставини склалися інакше", – сказав Мессі.

Ліонель Мессі відіграв за Барселону 778 матчів, забив 672 голи та віддав 303 результативні передачі.