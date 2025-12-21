Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з Севільєю.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував перемогу своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти Севільї (2:0).

"Пріоритетом була перемога, хоча деякі речі пішли не так, як ми очікували, інші були трохи ближче до мети. Ми маємо три очки, і після цього ситуація дозволяє нам підійти до 2026 року, щоб боротися за все, і тепер ми хочемо доповнити це покращеннями, які ми хочемо внести. У нас буде час проаналізувати та оцінити наше становище. Це була гра, яку ми мали виграти, бо опинилися у складній ситуації через травми. Ми знаємо, що можемо грати краще і хочемо грати краще. Ми здобули три очки і хочемо спробувати почати рік краще.

Гравець із такими амбіціями та бажанням, як у Мбаппе, завжди приносить користь команді та своїм партнерам по команді, коли перебуває на полі. Сьогодні він повторив історичний рекорд Кріштіану Роналду. Я вітаю його з цим та закликаю розпочати 2026 рік на підйомі.

Свист на адресу Вінісіуса? Вболівальники мають повне право висловлювати свою думку. Це був складний матч з огляду на нашу недавню форму. Є речі, які ми можемо покращити, але я ціную поточне становище команди з огляду на травми, які ми маємо. Тепер ми збираємося використати цей час для відпочинку та почати рік сильнішими. Я привітав усіх, і ми не обговорювали це питання.

Заголовки пишуть журналісти, але, як я вже казав, ми знаємо, на якому рівні знаходимося, і у нас є прагнення та самокритика, щоб грати краще. Ми знаємо, що це не наш рівень, і ми хочемо вдосконалюватись. Я тут не для того, щоб коментувати заголовки у пресі.

Нам потрібно покращити гру в кількох областях: коли у нас немає м'яча і коли він є, надати грі інший характер та ритм, а також поєднувати контроль із більшою прямолінійністю. Сьогодні ми приїхали з великою кількістю відсутніх гравців, і хлопці доклали величезних зусиль, і багато хто був на межі своїх можливостей. Я незадоволений сьогоднішнім рівнем готовності, тому що знаю, що в майбутньому, коли ми відновимо сили та гравців, ми зможемо більш ефективно розподіляти навантаження та покращити гру.

Мій настрій не змінюється день у день. Я розумію та аналізую гру. Я також конструктивно критикую, але розглядаю ситуацію в контексті з огляду на те, з чого ми починали і що нас чекає в січні. Я хотів би, щоб гравці почали повертатися до ладу і щоб нам не доводилося грати з такими ризиками. Я готовий до всього. Я не з тих, хто висуває багато вимог. Доводиться покладатися на креативність і я ціную зусилля всіх гравців", — наводить слова Алонсо прес-служба клубу.

