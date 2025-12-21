Іспанія

Французький нападник забив 59 м'ячів за "вершкових" в 2025 році.

Мадридський Реал у матчі 17 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграв Севілью (2:0).

У цьому матчі черговим результативним ударом відзначився нападник "вершкових" Кіліан Мбаппе.

Таким чином, Мбаппе забив 59 голів за 2025 рік у складі мадридського клубу та повторив рекорд Кріштіану Роналду по голах за Реал за один календарний рік. Португалець встановив це досягнення у 2013 році.

Для Реала це був останній матч у 2025 році, тому 27-річний француз не зможе перевершити рекорд Роналду.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 26 матчів, у яких забив 29 голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 18 матчів Реал набрав 42 очки і посідає друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони на один бал, але "блаугранас" мають гру в запасі.