Іспанія

Сьогодні, 21 грудня, відбудеться матч 17 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона зустрінеться з мадридським Атлетіко.

Тренерський штаб каталонської команди на чолі з Мічелом ухвалив рішення випустити у стартовому складі двох українців — вінгера Віктора Циганкова та нападника Владислава Ваната.

Для 28-річного Циганкова це буде 13 матч у сезоні — на його рахунку чотири голи та два асисти. В активі 23-річного Ваната 15 поєдинків, чотири голи та один асист.

Матч Жирона – Атлетіко розпочнеться о 15:00 за Києвом.