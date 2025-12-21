Матч розпочнеться о 15:00.
Віктор Циганков, Getty Images
21 грудня 2025, 14:15
Сьогодні, 21 грудня, відбудеться матч 17 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона зустрінеться з мадридським Атлетіко.
Тренерський штаб каталонської команди на чолі з Мічелом ухвалив рішення випустити у стартовому складі двох українців — вінгера Віктора Циганкова та нападника Владислава Ваната.
Для 28-річного Циганкова це буде 13 матч у сезоні — на його рахунку чотири голи та два асисти. В активі 23-річного Ваната 15 поєдинків, чотири голи та один асист.
Матч Жирона – Атлетіко розпочнеться о 15:00 за Києвом.