Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 21 грудня 2025 року.

Каталонська Барселона у гостьовому матчі 17 туру іспанської Ла Ліги здобула перемогу над Вільярреалом на полі суперників (2:0).

Команда Ганса-Дітера Фліка вже в першому таймі отримала чимало подарунків від суперників. Спочатку "жовта субмарина" привезла пенальті у власні ворота, а незадовго до перерви взагалі залишилась у меншості.

Виходу з такої ситуації колектив Марселіно так і не знайшов, тож посеред другого тайму пропустив удруге.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Барселона у рамках 17-го туру іспанської Ла ліги-2025/26:

Вільярреал — Барселона 0:2

Голи: Рафінья, 12 (пен.), Ямаль, 63

Вільярреал: Жуніор Рейс — Кардона, Марін, Вейга, Наварро — Молейро, Парехо (Масіа, 75), Комесанья, Б`юкенен — Пепе (Олувасеї, 75), Перес (Мікаутадзе, 65)

Барселона: Х. Гарсія — Кунде (Касадо, 79), Кубарсі, Мартін, Бальде — Е. Гарсія (Берналь, 66), де Йонг, Фермін (Рашфорд, 63) — Ямаль, Ф. Торрес (Левандовскі, 62), Рафінья

Попередження: Б`юкенен, 73 — Е. Гарсія, 58

Вилучення: Вейга, 39