Норвезький нападник вирішив матч ще до перерви.
Атлетіко Мадрид - Реал Ов`єдо, getty images
29 листопада 2025, 23:59
Атлетіко продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті та здобуває шосту перемогу поспіль, цього разу впевнено розібравшись із Реалом Ов’єдо. Команда Дієго Сімеоне мала перевагу від самого старту, а ключовою фігурою зустрічі став Александер Серлот.
Норвезький нападник оформив дубль ще в першій половині матчу — він відзначився на 16-й та 26-й хвилинах, фактично знявши інтригу з поєдинку.
Атлетіко Мадрид - Реал Ов'єдо 2:0
Голи: Серлот, 16, 26
Атлетіко Мадрид: Ян Облак — Моліна, Пубілль, Лангле, Ганцко, Гонзалез — Галахер, Коке, Баена — Серлот, Грізман.
Реал Ов’єдо: Ескандель — Відаль, Костас, Кармо, Алассане — Дендонкер, Коломбато, Касорла, Хассан — Віньяс, Саломон Рондон.
Попередження: Кармо.