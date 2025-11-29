Іспанія

Норвезький нападник вирішив матч ще до перерви.

Атлетіко продовжує свою переможну ходу в чемпіонаті та здобуває шосту перемогу поспіль, цього разу впевнено розібравшись із Реалом Ов’єдо. Команда Дієго Сімеоне мала перевагу від самого старту, а ключовою фігурою зустрічі став Александер Серлот.

Норвезький нападник оформив дубль ще в першій половині матчу — він відзначився на 16-й та 26-й хвилинах, фактично знявши інтригу з поєдинку.

Атлетіко Мадрид - Реал Ов'єдо 2:0

Голи: Серлот, 16, 26



Атлетіко Мадрид: Ян Облак — Моліна, Пубілль, Лангле, Ганцко, Гонзалез — Галахер, Коке, Баена — Серлот, Грізман.



Реал Ов’єдо: Ескандель — Відаль, Костас, Кармо, Алассане — Дендонкер, Коломбато, Касорла, Хассан — Віньяс, Саломон Рондон.



Попередження: Кармо.