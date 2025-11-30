Іспанія

Реал Сосьєдад двічі забив шедеври, але останнє слово залишилося за гостями.

Реал Сосьєдад на рідній арені приймав Вільяреал у рамках чергового туру Ла Ліги. Гості ефектно провели першу годину гри, оформивши перевагу у два голи: на 31-й хвилині Айозе Перес замкнув простріл Педраси з лівого флангу, а на 57-й він асистував Молейро, який чудово пробив здалеку – 0:2.

Баски мали свої моменти: Елустондо намагався вразити ворота головою після навісу зі стандарту, а Кубо пробивав з гострого кута – обидва удари відбив голкіпер Вільяреала Жуніор Рейс. На 61-й хвилині Солер відкрив рахунок для господарів ударом з дистанції в дальню дев'ятку, а Гещеш міг повторити трюк, але Жуніор Рейс знову врятував команду.

На 87-й хвилині Барренечеа вразив ворота прямим ударом зі штрафного, проте у компенсований час Молейро приніс Вільяреалу перемогу, завершивши атаку ударом із-за меж карного майданчика після відскоку з кутового – 2:3.

Завдяки цій перемозі "жовта субмарина" наздогнала мадридський Реал у турнірній таблиці Ла Ліги.

Реал Сосьєдад — Вільярреал 2:3

Голи: Солер, 61, Барренечеа, 87 - Перес, 31, Молейро, 57, 90+5

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Елустондо, Мартін, Гомес — Горрочатегі, Солер (Захарян, 77) — Кубо (Турр'єнтес, 85), Мендес (Готі, 85), Гедеш — Умар (Барренечеа, 56)

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Фойт, Марін, Педраса (Кардона, 78) — Б'юкенен (Ахомаш, 78), Комесанья, Гує (Парехо, 69), Молейро — Морено (Мікаутадзе, 69), Перес (Олувасеї, 86)

Попередження: Умар, Мартін, Барренечеа — Гує, Перес, Молейро, Педраса, Моуріньйо, Жуніор, Фойт