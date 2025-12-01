Команда Мічела несподівано відкрила рахунок під завісу першого тайму, після чого всі намагання суперників виправити становищезавершились лише нічийним результатом.
Віктор Циганков, Getty Images
01 грудня 2025, 00:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Жирона — Реал 1:1
Голи: Унахі, 45 — Мбаппе, 67 (пен.)
Жирона: Гассаніга — Рінкон (Франсес, 72), Мартінес, Рейс, Морено — Циганков (Аспрілья, 72), Унахі (Руїс, 83), Вітсель, І. Мартін, Хіль (Рока, 72) — Ванат (Ласс, 83).
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Г. Гонсало, 90), Мілітао, Рюдігер, Ф. Гарсія (Каррерас, 90) — Вальверде, Чуамені (Родріго, 72), Беллінгем — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус.
Попередження: Гассаніга, Унахі, Ванат