Іспанія

Екскапітан клубу разом із тренером другої команди починають роботу 1 грудня.

Леванте оголосив на своєму офіційному сайті, що Вісенте Іборра та Альваро Дель Мораль очолять першу команду. Їхня робота стартує вже у понеділок, 1 грудня.

Після завершення кар’єри цього літа 37-річний Іборра розпочав новий етап у клубі, ставши головним асистентом Хуліана Калеро та принісши колективу значний досвід і лідерські якості.

Дель Мораль, своєю чергою, пройшов шлях у тренерській структурі Леванте та очолював другу команду — Атлетіко Леванте.

Обидва спеціалісти тимчасово відповідатимуть за першу команду та вже готуються до найближчих тренувань.