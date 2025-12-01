Іспанія

Бразильський вінгер не може забити вже 30 матчів поспіль, що стало найдовшою безгольовою серією серед атакувальних гравців клубу.

У Реалі Мадрид зафіксовано новий антирекорд: бразильський вінгер Родріго не може забити вже 30 матчів поспіль у складі королівського клубу. Жодного результативного удару за такий тривалий період (1338 хвилин) не мав ще жоден атакувальний футболіст в історії мадридської команди. Востаннє 24-річний гравець забивав 19 січня 2025 року в матч проти Лас-Пальмас (перемога 4:1).

Нагадаємо, бразилець переїхав до Мадриду в 2019 році. Родріго загалом зіграв 285 поєдинків за мадридський Реал у яких забив 68 голів та віддав 53 результативні передачі.

За підсумками 13-го туру мадридці пропустили вперед Барселону та тепер займають другу сходинку. Свій наступний матч Реал проведе 3 грудня проти Атлетіка.