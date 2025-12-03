Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 3 грудня, розпочавшись о 20:00.

Мадридський Реал прагнутиме здобути перемогу в Ла Лізі вперше за більш ніж місяць, продовжуючи свою внутрішню кампанію виїзним матчем проти Атлетік Більбао у середу ввечері.

Атлетік Більбао — Реал Мадрид

Середа, 3 грудня, 20:00, стадіон Естадіо Сан-Мамес, Більбао

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Атлетік має наступне співвідношення результатів: шість перемог, дві нічиї та шість поразок у 14 матчах Ла Ліги цього сезону, з 20 очками вони посідають восьме місце. Баски підійдуть до цього матчу після перемоги 2:0 над Леванте, де голами відзначилися Роберт Наварро та Ніко Вільямс. Команда Ернесто Вальверде цього сезону бореться за стабільність і наразі виглядає недостатньо сильною, щоб претендувати на місце в першій четвірці, оскільки травми зашкодили їм на початку кампанії.

"Леви" набрали 13 очок у семи домашніх матчах ліги цього сезону, і вони прийматимуть Реал Мадрид, який має найкращий виїзний показник у дивізіоні, набравши 15 очок у восьми матчах на виїзді. "Леви" обіграли Реал Мадрид з рахунком 2:1 у відповідному матчі сезону-2024/25, але "вершкові" виграли 1:0, коли команди востаннє зустрічалися у квітні цього року.

Реал Мадрид підійде до цього матчу після нічиєї 1:1 проти Жирони. Цей результат продовжив їхню безвиграшну серію у вищому дивізіоні Іспанії до трьох матчів, оскільки вони також поділили очки з Райо Вальєкано та Ельче після своєї останньої перемоги на цьому рівні. "Бланкос" не тріумфували в Ла Лізі з моменту перемоги 4:0 над Валенсією 1 листопада, і столичні гранди виграли лише один із останніх п'яти матчів у всіх змаганнях, тому для клубу це складний період.

Команда Хабі Алонсо поступилася першим місцем у таблиці Барселоні, тепер посідаючи друге. Кіліан Мбаппе є найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 14 голів у 14 матчах, і Реал Мадрид знову покладатиметься на свого французького суперзірку. У "бланкос" попереду ще п'ять матчів до зимової перерви, включаючи матч групового етапу Ліги чемпіонів вдома проти Манчестер Сіті 10 грудня.

За версією betking на перемогу Атлетік Більбао можна поставити з коефіцієнтом 4.00, тоді як потенційний успіх Реал Мадрида оцінюється показником 1.77. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.00.

Орієнтовні склади

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель, Ляпорт, Вівіан, Берчіче — Руїс де Галаррета, Гаурегізар — Беренгер, Санчес, Н. Вільямс — Гомес.

Реал Мадрид: Куртуа — Александер-Арнольд, Мілітао, Рюдігер, Каррерас — Камавінга, Вальверде, Чуамені — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Не зіграють: Прадос, Егілус, Саннаді, Наварро, Сансет (Атлетік Більбао) — Карвахаль (Реал Мадрид).

Під питанням: І. Вільямс (Атлетік Більбао) — Гюйсен, Алаба, Асенсіо (Реал Мадрид).

Поточна форма

Очні зустрічі

прогноз 1:1

