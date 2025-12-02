Іспанія

Французький форвард Реала досяг історичної позначки в матчі проти Жирони.

У неділю ввечері Кіліан Мбаппе увійшов до когорти обраних у світовому футболі, забивши свій 60-й гол у 2025 році.

Знакова подія сталася під час виїзного матчу мадридського Реала проти Жирони (1:1), коли форвард реалізував пенальті, врятувавши свою команду від поразки.

Цей гол дозволив Мбаппе стати лише четвертим гравцем у XXI столітті, який досяг позначки в 60 голів за один календарний рік, приєднавшись до Ліонеля Мессі, Кріштіану Роналду та Роберта Левандовського.

Крім того, він повторив національний рекорд, ставши першим французьким футболістом після Жюста Фонтена (1958 рік), який забив 60 голів за клуб та збірну впродовж одного року.

Попри індивідуальний успіх Мбаппе, для Реала матч виявився складним. Нічия на стадіоні Монтіліві дозволила Барселоні захопити лідерство в Ла Лізі, а безвиграшна серія мадридців на виїзді досягла трьох матчів.

Тим не менш, результативність Кіліана залишається ключовим фактором для команди Хабі Алонсо, яка продовжує боротьбу за титул.