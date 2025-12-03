Команда Ганса-Дітера Фліка на Камп Ноу пропустила першою, але потім зуміла перевернути хід зустрічі.
Барселона — Атлетіко, Getty Images
03 грудня 2025, 00:09
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Атлетіко 3:1
Голи: Рафінья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 — Баена, 19
На 36-й хвилині Роберт Левандовські (Барселона) не забив пенальті (промах).
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде — Педрі (Дро, 74), Е. Гарсія, Ольмо (Рашфорд, 67) — Ямал (Крістенсен, 87), Левандовські (Торрес, 67), Рафінья (Касадо, 74).
Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Ленгле, Ганцко — Кардосо (Коке, 14, Грізманн, 75), Барріос — Сімеоне (Серлот, 62), Баена (Альмада, 62), Гонсалес (Галлагер, 46) — Альварес.
Попередження: Мартін — Баена