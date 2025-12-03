Команда Хабі Алонсо вийшла із серії з трьох нічиїх поспіль.
Атлетік — Реал, Getty Images
03 грудня 2025, 21:55
Атлетік — Реал 0:3
Голи: Мбаппе, 7, 59, Камавінга, 43
Атлетік: Сімон — Лекуе (Аресо, 46), Вівіан, Лапорт, Бойро — Рего, де Галаррета (У. Гомес, 46) — Беренгер (Серрано, 69), Хаурегісар (Весга, 69), Н. Вільямс (Бухан, 78) — Гурусета.
Реал: Куртуа — Александер-Арнольд (Асенсіо, 56), Мілітао (Діас, 78), Рюдігер, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Камавінга (Гюлер, 69) — Беллінгем, Мбаппе (Г. Гарсія, 78), Вінісіус (Родріго, 77).
Попередження: Беренгер, Рего