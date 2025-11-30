Іспанія

Форнальс і Альтіміра оформили перемогу, а матч зупиняли через поведінку фанатів.

У матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії Бетіс на виїзді здобув важливу перемогу над Севільєю, оформивши успіх із рахунком 2:0 на Рамон Санчес Пісхуан.

Гостям вистачило по голу в кожному з таймів: Пабло Форнальс відкрив рахунок, а Серхіо Альтіміра закріпив перевагу зелено-білих. Варто зазначити, що Бетіс переміг навіть без свого головного виконавця Антоні — бразилець пропускав матч через пряму червону картку, отриману у попередньому турі.

Севілья завершувала гру в меншості: на 84-й хвилині пряме вилучення отримав Ісаак Ромеро. А за кілька хвилин емоції на трибунах вийшли з-під контролю — фанати господарів почали жбурляти предмети в бік голкіпера Бетіса, через що зустріч довелося тимчасово зупинити. Команди повернулися на поле лише через 12 хвилин.

Перемога дозволила Бетісу набрати 24 очки та піднятися на п’яту позицію в турнірній таблиці. Севілья з 16 очками наразі йде 13-ою.

Севілья — Реал Бетіс 0:2

Голи: Форнальс, 54, Альтіміра, 69

Севілья: Влаходімос — Санчес, Аспілікуета, Тейшейра (Салас, 46), Кармона — Соу (Агуме, 70), Менді (Санчес, 61) — Еджуке (Сьєрра, 79), Пеке, Гонсалес (Ромеро, 61) — Адамс

Реал Бетіс: Вальєс — Руїбаль (Родрігес, 90), Бартра, Натан, Гомес — Деосса (Альтіміра, 63), Рока — Гарсія (Ортіс, 72), Форнальс (Рікельме, 90), Еззалзулі — Кучо (Авіла, 90)

Попередження: Кармона, Тейшейра — Бартра, Руїбаль, Авіла

Вилучення: Ромеро, 84