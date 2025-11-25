Команда Енцо Марески на Стемфорд Бридж домінувала над статусним суперником, якого ще й підставив власний капітан.
Челсі — Барселона, Getty Images
25 листопада 2025, 23:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Барселона 3:0
Голи: Кунде, 27 (авт.), Естеван, 55, Делап, 73
Челсі: Санчес — Гюсто (Сантос, 46), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Ачімпонг, 82), Кайседо — Естеван (Джордж, 83), Е. Фернандес, Гарначо (Делап, 59) — Нету (Гіттенс, 76).
Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде (Мартін, 80) — де Йонг, Е. Гарсія, Фермін (Крістенсен, 62) — Ямал (Ольмо, 80), Левандовські (Рафінья, 62), Торрес (Рашфорд, 46).
Попередження: Гюсто — Араухо.
На 44-й хвилині був вилучений Рональд Араухо (Барселона) (друге попередження).