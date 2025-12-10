Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла лондонський Челсі на власному полі (2:1).

Команда Діно Топпмеллера шокувала суперників голом на контратаці посеред першого тайму й зуміла в подальшому втримати цей результат до перерви.

Але в другому таймі перевага була повністю на боці колективу Ганса-Дітера Фліка, який зрештою відігрався за допомоги голів-близнюків свого центрального захисника Жюля Кунде.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Айнтрахт Ф у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Барселона — Айнтрахт Ф 2:1

Голи: Кунде, 50, 53 — Кнауфф, 21

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Кубарсі, Мартін, Бальде (А. Крістенсен, 89) — Е. Гарсія, Фермін (Рашфорд, 46), Педрі — Ямал (Бардагжі, 88), Левандовські (Торрес, 66), Рафінья (де Йонг, 66).

Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен, Кох, Теате, Браун — Доан (Нганкам, 89), Ларссон (Дауд, 68), Шаїбі (Узун, 77), Скірі, Гетце (Баоя, 77) — Кнауфф (Ваї, 68).

Попередження: Ямал, Мартін — Кнауфф