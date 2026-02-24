Іспанія

Команда опустилася в зону вильоту і розпочала пошук нового тренера.

Іспанський фахівець Ягоба Аррасате більше не очолює Мальорку. Про це повідомила пресслужба клубу.

Причиною відставки стали невтішні результати команди у поточному сезоні Ла Ліги. На даний момент Мальорка перебуває в зоні вильоту, посідаючи 18 місце з 24 очками після 25 турів. Останні п’ять матчів команда провела дуже слабко, зазнавши чотирьох поразок, зокрема 0:2 на виїзді від Сельти 22 лютого.

Аррасате очолював клуб із літа 2024 року. За 68 матчів під його керівництвом Мальорка здобула 21 перемогу та зазнала 32 поразок. До роботи в Мальорці 47-річний тренер працював у Берріатуко, Ельгоїбарі, Реал Сосьєдаді, Нумансії та Осасуні.