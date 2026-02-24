Іспанія

Інтер не планує продавати лідера оборони, а каталонців стримують фінансові обмеження.

Барселона серйозно зацікавлена у трансфері центрального захисника Інтера Алессандро Бастоні, однак шанси на здійснення угоди наразі виглядають невисокими. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Інтер високо оцінює свого ключового центрбека і не має наміру розлучатися з ним, якщо не отримає надзвичайно вигідну пропозицію.

За інформацією джерела, мова може йти про суму в межах 70-75 мільйонів євро. Крім того, міланський клуб уже працює над продовженням контракту з Бастоні (поточна угода спливає влітку 2028), що ще більше ускладнює потенційні переговори.

Для Барселони така сума є серйозним викликом з огляду на фінансову ситуацію клубу. Каталонці змушені ретельно зважувати кожен великий трансфер і шукати можливості для оптимізації бюджету, у народі більш відомі як "важелі".

Додатковим фактором є позиція самого гравця. Бастоні хоче отримати чіткі гарантії місця в основному складі, перш ніж розглядати переїзд до Іспанії. Якщо таких запевнень не буде, він готовий продовжити контракт з Інтером і залишитися в Серії А.