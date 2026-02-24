Іспанія

Атлетіко Мадрид може втратити свого ветерана та багаторічного лідера вже найближчим часом.

Нападник Атлетіко Мадрид Антуан Грізманн домовився про перехід до Орландо Сіті, який виступає в МЛС. Про це повідомляє L'Equipe.

За інформацією французького видання, американський клуб уже досяг особистої угоди з 34-річним нападником.

Наразі головною перешкодою залишається позиція Атлетіко Мадрид, адже контракт француза розрахований до червня 2027 року. Орландо Сіті розраховує, що іспанський клуб відпустить гравця майже безкоштовно.

Грізманн давно мріяв спробувати свої сили у США, і час для переходу є важливим фактором. Основне трансферне вікно в МЛС закривається 26 березня, тому сторонам необхідно швидко дійти згоди.

Зазначимо, що Антуан Грізманн є справжньою легендою Атлетіко Мадрид, за який провів 480 матчів у двох періодах виступів. Його можливий відхід означатиме кінець цілої епохи для мадридського клубу.