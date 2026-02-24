Іспанія

Гюйсен не тренувався з командою та не допоможе мадридцям у Лізі чемпіонів.

Реал зустрінеться з Бенфікою українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова з новими кадровими проблемами. Як повідомляє Marca, 20-річний центрбек Дін Гюйсен не взяв участі в останньому тренуванні команди та не зможе вийти на поєдинок.

Гюйсен вже пропускав недавній матч Ла Ліги проти Осасуни, і зараз ситуація повторюється. Тренерський штаб на чолі з Альваро Арбелоа вирішив не включати захисника до заявки через неповне відновлення після травми.

Відсутність Гюйсена обмежує варіативність у центрі захисту, де й без того проблеми: травмовані Едер Мілітао, Джуд Беллінгем та Родріго. Мадридцям доведеться переглянути комбінації в обороні напередодні важливої єврокубкової гри.

Гюйсен приєднався до Реала в червні 2025 року за 62,5 млн євро з Борнмута. У поточному сезоні він провів 27 матчів, забив один гол і віддав два асисти. Контракт футболіста діє до 30 червня 2030 року.

Матч-відповідь Ліги чемпіонів між Реалом та Бенфікою відбудеться у середу, 25 лютого. Перший поєдинок у Лісабоні завершився мінімальною перемогою Реала 1:0.