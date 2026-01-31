Завершилася 1437 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

Переговори та затишшя в енергетиці:

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що рф на прохання трампа погодилася "утриматися від ударів по Україні" до 1 лютого, щоб створити "сприятливі умови для перемовин".

Володимир Зеленський повідомив, що припинення ударів по енергетиці — це пропозиція сша. Україна готова діяти дзеркально і не бити по російських НПЗ, якщо рф дотримуватиметься домовленості.

У ніч на п'ятницю масованих ударів по енергооб'єктах України не було (окрім Донеччини). Однак росія переключилася на удари по логістиці (вузлові станції, шляхи сполучення).

Попри це, через наслідки попередніх атак 31 січня по всій Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії.

Дипломатія та позиції:

На переговорах в ОАЕ не вдалося знайти компроміс щодо територіального питання (зокрема, Донецької області). Україна наполягає, що вимоги щодо зміни територіальної цілісності — не компроміс.

США пропонують як компромісне рішення створення вільної економічної зони, але питання контролю над територіями залишається ключовим.

Генсек ООН заявив, що принцип самовизначення не може застосовуватися до Криму та Донбасу, наголосивши на територіальній цілісності України.

Безпекова ситуація:

Україна створить нове командування малої протидронової ППО у складі Повітряних сил.

Силам оборони вдалося ліквідувати диверсійну групу рф у селищі Тернувате на Запоріжжі, яка намагалася зняти пропагандистські відео. Населений пункт залишається під контролем України.

СБУ затримала в Одесі трьох агентів фсб, які готували підриви авто та помешкань військових.

Поліція перевіряє інформацію про мінування обʼєктів у Києві, Чернігові, Рівному, на Волині, Хмельниччині, в Івано-Франківській та інших областях. Повідомлення про мінування отримали держустанови, навчальні заклади, підприємства тощо. Правоохоронці наголошують, це може бути черговою інформаційною атакою рф, однак всі адреси відпрацьовуються.

Міжнародна реакція та санкції:

Євросоюз запровадив санкції проти низки російських пропагандистів (телеведучі, журналісти). Українська розвідка оприлюднила дані щодо п'ятьох публічних осіб, серед них леонід якубович та ілля рєзнік.

Комітет сенату США схвалив санкції проти тіньового флоту рф, який використовується для обходу санкцій на експорт нафти.

Ірландія внесе 25 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Україна закликала МАГАТЕ призупинити членство рф в організації та запровадити санкції проти "росатому".

Інші важливі події:

Через атаки рф тимчасово обмежено рух поїздів на дільниці між Дніпром та Запоріжжям.

Зеленський пояснив, що через затримку з оплатою по програмі PURL Україна із запізненням отримала ракети для ППО.

У передмісті Харкова внаслідок ракетного удару горів склад тютюнової компанії.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)


Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень.

Противник завдав завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 42 авіаційних ударів, скинув 106 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4358 дронів-камікадзе та здійснив 3117 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав одного авіаудару, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 75 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Вовчанські Хутори, Вовчанськ та у бік Круглого, Григорівки, Фиголівки, Петро-Іванівки. Українські підрозділи відбили 17 атак, ще три бойових зіткнення наразі тривають.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у бік Курилівки, Петропавлівки та Новоосинового. Ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак в районі Зарічного, Твердохлібового та у бік Дружелюбівки, Дробишевого.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед, у бік Закітного та в районі Дронівки, Ямполя й Свято-Покровського. Три боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Іванопілля, Софіївка та у бік Іллінівки, Степанівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 38 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Іванівки й Родинського. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 59 окупантів та поранили 21; знищили 52 безпілотних літальних апаратів, один пункт управління, 10 одиниць автомобільного та дві одиниці спеціального транспорту, два наземних роботизованих комплекси, також уражено три одиниці автомобільної техніки та вісім укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили дев’ять атак окупантів, у районах Рибного, Злагоди та у бік Олександрограда й Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку відбулася 17 атак окупантів – у районі Гуляйполя та у бік Зеленого, Добропілля, Гуляйпільського й Оленокостянтинівки. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожих авіаударів зазнали Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Дорожнянка та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог тричі атакував позиції наших захисників, в районі Степногірська та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Зарічне.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Почався цей день із доповідей із регіонів: у всіх наших областях від ночі на п’ятницю справді не було ударів по об’єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі, удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію росії на удари по логістиці, по вузлових станціях. Зокрема, був уражений один із вагонів Укрзалізниці, спеціальний вагон-електростанція, – вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють і забезпечують сполучення в усіх регіонах.

Увесь день тривали й звичні атаки дронами, авіабомбами. На Харківщині був удар балістикою по складах американської компанії «Філіп Морріс». Була значна пожежа. Були удари по Нікополю, Херсону, прикордонних районах Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне.

Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і в ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, – від Сполучених Штатів, – як усе це пройде. Україна готова дзеркально утримуватися від ударів, і сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергообʼєктах.

Була сьогодні нарада щодо розвитку нового компонента нашої протиповітряної оборони – цей компонент вважається малою протиповітряною обороною – проти дронів. Це йдеться про «шахеди», про жахливе російське «сафарі» проти цивільних у наших південних містах, селах та в громадах поруч із кордоном. Треба більше захисту нашим людям. Чіткі завдання є для командування в Повітряних силах, для Міністерства оборони України. Всі ресурси є, щоб реалізувати це.

Також був сьогодні на доповіді керівник воєнної розвідки Олег Іващенко. Передусім – про актуальні російські військові плани та підготовку. Вони там, у росії, не готуються до переходу до мирного часу. Готуються продовжувати штурми на наявному рівні – саме так, як це зараз відбувається. І ми передамо партнерам інформацію щодо цього. І єдине, що може це змінити, – економічний тиск на росію. Економіка та відповідні втрати від війни – це те, на що в росії зважатимуть. Гроші в росії повинні закінчуватися, щоб війна почала закінчуватися. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб’єктів із росією – шляхи обходу росією санкцій світу за цю війну.

Я говорив із Президентом Румунії. Дякую йому ще раз за підтримку та готовність співпрацювати. Є напрями енергетичної роботи, які можуть посилити обидва наші народи, нашу енергетичну безпеку, і це дуже важливо. Міністр енергетики України, команда уряду, Офісу – усім треба працювати максимально оперативно, максимально повно працювати, щоб результат був. Я дякую всім у Європі, хто вже допомагає і готовий іще більше підтримувати Україну.

Сьогодні було багато доповідей Рустема Умєрова – він постійно на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей, до всіх форматів дієвої роботи. Зустрічі мають бути повноцінні, саме так, як наші команди домовлялись і працюють. Щоб усе, що напрацьовано, було реально виконано заради достойного та стійкого миру. І в росії повинні визнати, що мир потрібен.

Ще одне.

Я доручив сьогодні уряду України – Прем’єр-міністру – підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати.

Слава Україні!

