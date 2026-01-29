Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 29 січня 2026 року.

Лісабонська Бенфіка у матчі восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на власному полі (4:2).

Ситуація для команди Жозе Моурінью була такою, що треба було обов’язково здолати гранда світового футболу, і "орли" зрештою це зробили.

Незважаючи на дубль Мбаппе, господарі поля забили тричі й до останніх хвилин утримували переможний рахунок, але цього було замало.

Для виходу до плей-оф Бенфіці був потрібен лише він — сенсаційний гол воротаря національної збірної України Анатолія Трубіна вже наприкінці компенсованого часу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Реал Мадрид у рамках восьмого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Бенфіка — Реал Мадрид 4:2

Голи: Шельдеруп, 37, 54, Павлідіс, 45+5 (пен), Трубін, 90+8 — Мбаппе, 30, 58

Бенфіка: Трубін — Дедич, Араужу, Отаменді, Даль — Баррейру, Аурснес — Престіанні (Регу, 87), Судаков (Барренечеа, 83), Шельдеруп (Іванович, 90) — Павлідіс (Сілва, 90)

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен (Сестеро Санчо, 79), Каррерас (Алаба, 79) — Гюлер (Діас, 79), Чуамені (Камавінга, 55), Беллінгем — Мастантуоно (Гоес, 55), Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Баррейру, Даль — Чуамені, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас, Гоес

Вилучення: Асенсіо 90+2, Родріго 90+6