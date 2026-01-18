Іспанія

Каталонський клуб офіційно підтвердив, що бразильський вінгер пропустить складний виїзд до Сан-Себастьяна.

Головний тренер Барселони не зможе розраховувати на одного зі своїх ключових виконавців у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги. Бразильський вінгер Рафінья не потрапив до заявки на гру проти Реал Сосьєдада.

Як повідомляє офіційний сайт блаугранас, рішення залишити футболіста поза грою продиктоване медичними показниками, але не є критичним. "Рафінья пропустить матч з Реалом Сосьєдад в якості запобіжного заходу через травму правого стегна", — йдеться у заяві клубу.

Тренерський штаб вирішив не ризикувати здоров'ям гравця, щоб уникнути поглиблення пошкодження у напруженому графіку матчів. Терміни відновлення бразильця наразі не уточнюються.

Матч проти басків завжди вважається одним із найскладніших виїздів у сезоні, тому відсутність Рафіньї стане серйозним випробуванням для атакувального потенціалу лідера чемпіонату. Бразильський Вінгер демонструє неймовірну результативність. У нинішній кампанії Рафінья зʼявився на полі 18 разів, забив 11 мʼячів та віддав 5 асистів.

Зараз Барселона йде на серії з 11 перемог поспіль у всіх турнірах. Подібного не було з 2015-го року. Чи зможе блаугранас подовжити переможну серію, дізнаємось вже сьогодні.

Матч Реал Сосьєдад — Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом.