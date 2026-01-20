Каталонський клуб оновив інформацію щодо стану гравців перед найближчими матчами.
Рафінья, Getty Images
20 січня 2026, 11:29
Барселона оприлюднила медичний звіт щодо стану своїх футболістів.
Вінгер Рафінья отримав повний дозвіл від лікарів і готовий знову допомагати команді.
Водночас наставник синьо-гранатових тимчасово не зможе розраховувати на нападника Феррана Торреса. Іспанський нападник зазнав ушкодження напівсухожильного м’яза правої ноги. Орієнтовний термін його відновлення становить близько десяти днів.
В найближчому матчі команда Фліка протистоятиме празькій Славії. Матч Славія Прага – Барселона відбудеться завтра, 21 січня, о 22:00 за Києвом.