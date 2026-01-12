Іспанія

Вінгер Барселони оформив дубль у матчі з Реалом і допоміг команді виграти перший трофей в цьому році.

Вінгер Барселони Рафінья був визнаний найкращим гравцем фінального матчу Суперкубка Іспанії проти Реала, який завершився перемогою каталонців з рахунком 3:2. Про це повідомила пресслужба Королівської іспанської футбольної федерації.

Бразильський футболіст забив два м’ячі у ворота мадридського клубу, ставши автором вирішального внеску в підсумковий результат.

Якісна гра вінгера дозволила Барселоні здобути перший трофей у поточному році, а також утретє поспіль обіграти Реал у фінальних матчах. Додатково Рафінья отримав найвищу оцінку за підсумками поєдинку від аналітичного порталу SofaScore — 9,8 бала.

У нинішньому сезоні бразилець провів за Барселону 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 11 голів і віддав 4 результативні передачі.