Нападник Барселони прокоментував перемогу над Реалом у фіналі Суперкубка Іспанії та роль тренера в його кар’єрі.

Нападник Барселони Рафінья поділився враженнями від фіналу Суперкубка Іспанії проти Реала, у якому каталонці перемогли 3:2, а бразилець оформив дубль, включаючи переможний гол.

"Я б не став стверджувати, що це мої найкращі моменти в сезоні — я до себе вимогливий. Можу лише сказати, що завжди віддаюся команді, допомагаю і в обороні, і в атаці, роблю те, на що здатний. У нас багато молодих гравців. Наявність такого мислення і постійного бажання перемагати важливо для клубу. Ми будемо боротися за трофеї.

Одягнувши цю футболку, головною метою має бути виграш титулів. Ми працюємо у цьому напрямку. Найважливіше сьогодні те, що команда у другому таймі вийшла зібраною. Ми зробили те, що було потрібне Гансі Фліку. Знаєте, якби він не прийшов у команду, я покинув би Барселону. Він все змінив і сказав мені, що я буду важливим — це те, що потрібно гравцеві, впевненість", — сказав бразилець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал у рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2026.