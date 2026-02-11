Інше

У відвертій розмові легенда пройшовся по звичках нинішніх голкіперів, зокрема Джанлуїджі Доннарумми, та розповів, як ледь не перейшов до Манчестер Юнайтед.

Колишній перший номер збірної Англії Девід Сімен продемонстрував свій характер у новому епізоді подкасту Beast Mode On. В розмові з Адебайо Акінфенвою 62-річний екс-футболіст не стримував емоцій, обговорюючи еволюцію воротарського цеху.

Найбільше дісталося голкіперу ПСЖ та збірної Італії Джанлуїджі Доннаруммі. Сімен висловив нерозуміння моди на надмірні емоції після сейвів.

"Мене це реально бісить! Коли воротарі роблять сейв і починають святкувати так, ніби забили гол... Я дивлюся на Доннарумму і думаю: Хлопче, ти просто зробив свою роботу, заспокойся", — емоційно зазначив Сімен.

Окрім критики сучасників, Сімен згадав один із найважчих моментів своєї кар'єри — чвертьфінал ЧС-2002 проти Бразилії, коли він пропустив знаменитий гол-парашут від Роналдіньо. Девід зізнався, що після тієї гри його охопила паніка. Він боявся, що стане національним ізгоєм, як це сталося з Девідом Бекхемом після видалення на ЧС-1998.

"Я думав: Чорт забирай, невже зі мною будуть поводитися так само, як з Бексом?" — згадує легенда.

Також у подкасті Сімен розкрив цікаву деталь свого трансферного минулого. Виявляється, свого часу він мав реальну можливість приєднатися до Манчестер Юнайтед, але свідомо відхилив пропозицію сера Алекса Фергюсона, щоб залишитися в Арсеналі і творити історію саме в Лондоні.