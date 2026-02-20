Іспанія

Захисник Барселони міг опинитися в Комо, але один матч у Лізі чемпіонів змінив його долю.

Захисник Барселони Ерік Гарсія розповів, як ледь не покинув клуб минулого року. Іспанець був за крок від переходу в італійський Комо в січні 2025 року. Угода так і не відбулася, і невдовзі гравець пробився до основного складу "синьо-гранатових".

"Був момент, коли здавалося, що я піду в Комо, але матч із Бенфікою все змінив. Після розмови з Фліком я вирішив залишитися, і зараз можу сказати, що це був правильний вибір", — сказав Гарсія.

Доленосний для футболіста поєдинок із Бенфікою пройшов у межах загального етапу минулого розіграшу Ліги чемпіонів і завершився перемогою каталонців із рахунком 5:4. У тій грі Гарсія відзначився забитим м'ячем.

