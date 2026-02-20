Іспанія

Бернарду Сілва входить до сфери інтересів іспанських грандів і розглядає варіант із переїздом до Ла Ліги.

Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може продовжити кар'єру в Іспанії. Про це повідомляє TEAMtalk.

Згідно з інформацією джерела, Барселона та Атлетіко зацікавлені в підписанні 31-річного хавбека, чий контракт із "містянами" закінчується найближчим літом.

Також за Сілвою стежать Ювентус та Монако, проте футболіста більше приваблює перспектива виступів у Ла Лізі.

Сілва грає за Манчестер Сіті з 2017 року. У поточній кампанії півзахисник провів 35 матчів з урахуванням усіх турнірів, відзначився двома голами та оформив п'ять результативних передач.