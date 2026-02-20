Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 20-23 лютого.

Відсьогодні й до вівторка, 24 лютого, мають відбутися всі десять матчів 25-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо Сан-Мамес у Більбао, де місцевий Атлетік прийматиме Ельче.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 20 лютого, 22:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 0:0

Атлетік туром раніше на виїзді впорався з Реалом Ов'єдо у вольовому стилі (2:1). Підопічні Ернесто Вальверде покращили своє турнірне становище, але все ще мають рухатися вперед задля можливості вкотре представити країну в єврокубках. Клуб із Більбао націлений на третю поспіль звитягу в Ла Лізі, чого не досягав від початку кампанії.

Ельче до протистояння підходить на тлі домашньої нічиєї з Осасуною (0:0), яка продовжила безвиграшну серію клубу з однойменного міста в чемпіонаті до семи матчів (3Н, 4П). Ряд невдач відкинув команду Едера Сарабії до зони вильоту й навряд чи вона спроможна саме сьогодні здобути першу для себе виїзну звитягу в Ла Лізі-2025/26.

прогноз 2:0

Субота, 21 лютого, 15:00. Аноета, Сан-Себастьян. Перше коло — 0:1

Реал Сосьєдад минулої суботи вперше поступився під керівництвом Пеллегріно Матараццо, очікувано зазнавши виїзної поразки від мадридського Реала (1:4). Тепер клуб із Сан-Себастьяна націлений на продовження своєї домашньої безпрограшної серії до п'яти поєдинків, чого в чемпіонаті не досягав із жовтня 2023 року.

Реал Ов'єдо Гільєрмо Альмади туром раніше поступився Атлетіку Більбао вдома (1:2), вкотре не зумівши покращити свої шанси на вихід із зони вильоту. На виїзді клуб набрав тільки п'ять із 16-ти наявних у нього залікових балів, тож і в суботній дуелі він буде андердогом, який сподіватиметься повторити свій успіх у матчі проти цього суперника в першому колі.

прогноз 2:0

Субота, 21 лютого, 17:15. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья. Перше коло — 0:0

Реал Бетіс Мануеля Пеллегріні після виїзної звитяги над Мальоркою (2:1) прагне продовжити свою переможну ходу в Ла Лізі до чотирьох поєдинків (як удома, так і загалом) і спробувати нав'язати боротьбу Атлетіко й Вільярреалу в турнірній таблиці. Клуб із Севільї ризикує не обіграти Райо Вальєкано вп'яте поспіль, чого не ставалося з квітня 2014 року.

Райо Вальєкано минулої неділі несподівано розгромив удома Атлетіко (3:0), здобувши першу для себе перемогу над мадридцями за понад 13 років. Колектив Іньїго Переса вирвався із зони вильоту, але щоб убезпечити себе від втрати місця серед "еліти" йому варто зокрема й перервати серію з шести матчів без виїзних звитяг (1Н, 5П) у Ла Лізі вже в суботній дуелі з Реалом Бетіс.

прогноз 2:1

Субота, 21 лютого, 19:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:1

Субота, 21 лютого, 22:00. Ер-Ріяд Ейр Метрополітано, Мадрид. Перше коло — 1:2

Після несподіваного виїзного розгрому від Райо Вальєкано (0:3) Атлетіко гостював у Брюгге в 1/16 плей-оф Ліги чемпіонів і ще раз пропустив три гола, але не поступився (3:3). Тепер команда Дієго Сімеоне спробує перервати серію з п'яти матчів без перемог над Еспаньйолом (4Н, 1П), конкретно вдома зазнавши тільки однієї поразки від нього в останніх десяти дуелях (6В, 3Н).

Еспаньйол туром раніше втратив домашню звитягу над Сельтою (2:2), всьоме поспіль (2Н, 5П) залишившись без трьох очок. Для клубу з Барселони це перша з квітня 2023 року подібна серія в чемпіонаті. Навіть з урахуванням нинішньої нестабільності Атлетіко колектив Маноло Гонсалеса навряд чи готовий повторити свій успіх першого кола.

прогноз 2:1

Неділя, 22 лютого, 15:00. Колісеум, Хетафе. Перше коло — 2:1

Хетафе ожив і здобув другу поспіль перемогу в чемпіонаті, впоравшись із Вільярреалом удома (2:1). Підопічні Хосе Бордаласа можуть повернутися до топ-10 за підсумками нового туру, але для цього їм потрібно завдати поразки не менш нестабільній Севільї, яка в останніх десяти матчах на Колісеум у Ла Лізі здобула п'ять звитяг при двох нічиїх.

Туром раніше Севілья вдома поділила очки з Алавесом (1:1) і тепер прагне перервати свою виїзну безвиграшну серію із семи поєдинків (2Н, 5П). Команда Матіаса Алмейди всього двома заліковими балами переважає 18-ту Мальорку й має значно покращити свою форму, якщо хоче уникнути боротьби за виживання, але в неділю це навряд чи станеться.

прогноз 1:1

Неділя, 22 лютого, 17:15. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 3:2

Неділя, 22 лютого, 19:30. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 1:1

Впоравшись із ПАОКом (2:1) у першому, виїзному матчі 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи Сельта прийматиме Мальорку після чотирьох поспіль поєдинків без перемог у чемпіонаті (2Н, 2П). Команда Клаудіо Хіральдеса недостатньо впевнено виглядає в домашніх протистояннях Ла Ліги, але цілком може покращити цю ситуацію в неділю.

Туром раніше Мальорка поступилася вдома Реалу Бетіс (1:2). У виїзних матчах колектив Ягоби Аррасате набрав усього п'ять із 24-х наявних у нього очок і в неділю він сподіватиметься перервати відповідну безвиграшну серію із семи дуелей (2Н, 5П). Сельта ж спроможна її продовжити навіть на тлі ймовірної втоми від виїзду до Греції серед тижня.

прогноз 2:1

Неділя, 22 лютого, 22:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 2:0

Вільярреал удало скористався перенесеним виїзним поєдинком із Леванте й повернувся на третю сходинку турнірної таблиці завдяки першій від початку року перемозі не вдома (1:0). Клуб тільки раз поступився Валенсії в останніх десяти домашніх матчах Ла Ліги (7В, 2Н) і підопічні Марселіно готові продовжити відповідну безвиграшну серію цього суперника до дев'яти дуелей.

Валенсія минулої неділі теж обіграла Леванте на виїзді (2:0), досягнувши 100% результату в міських дербі сезону-2025/26. Тим не менш, від 18-ї Мальорки команду Карлоса Корберана відділяють усього два залікових бала, тож клуб з однойменного міста досі бореться за виживання. Вільярреал навряд чи дозволить йому покращити своє турнірне становище цього тижня.

прогноз 2:0

Понеділок, 23 лютого, 22:00. Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Перше коло — 0:1

Після виїзної нічиєї із Севільєю (1:1) Алавес спробує вдома стримати окрилену раптовим успіхом Жирону. На Мендісорроса колектив Едуардо Коудета демонструє, здебільшого, далеко не найгірші результати й може досягнути подібного в дуелі, що закриє черговий тур чемпіонату. У той же час спроможність клубу помститися супернику за перше коло все ж під сумнівом.

Жирона після сенсаційної домашньої звитяги над Барселоною (2:1) готова до чергової спроби залишити другу половину турнірної таблиці. Для цього клубу необхідно вп'яте в історії здолати Алавес у Ла Лізі при двох нічиїх і трьох поразках раніше. Тим не менш, підопічні Мічела не вирізняються стабільністю й цілком можуть не досягнути бажаного результату в понеділок.

прогноз 1:1

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

