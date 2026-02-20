Іспанія

Зірковий іспанський півзахисник розпочав фінальний етап реабілітації.

Цієї п'ятниці півзахисник Барселони Гаві зробив гігантський крок назустріч своєму повноцінному поверненню у великий футбол. Футболіст вперше взяв участь у частині командного тренування разом із рештою партнерів після виконання короткої програми фізичної активності.

Це перше заняття іспанця у загальній групі з моменту отримання серйозної травми на початку сезону. До цього етапу Гаві вже проводив легкі індивідуальні тренування на газоні та поступово працював з м'ячем, проте до роботи з колективом не залучався.

Таким чином, молодий талант офіційно вступає у завершальну фазу свого одужання. Зазначається, що процес реабілітації йде чітко за графіком, який був встановлений медичним штабом одразу після перенесеної операції. Попри ці позитивні зрушення, наразі зарано говорити про конкретну дату повернення Гаві на поле під час офіційних поєдинків.

Головний тренер синьо-гранатових Гансі Флік має намір діяти з надзвичайною обережністю, аби уникнути найменших ризиків для здоров'я гравця та дати йому стільки часу на адаптацію, скільки буде потрібно.