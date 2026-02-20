Іспанія

Один з найскандальніших трансферів в історії футболу.

Легенда португальського футболу Луїш Фігу розповів про перехід з каталонської Барселони в мадридський Реал. Його слова наводить A Bola.

«Мій агент зателефонував мені та сказав, що є кандидат у президенти Реала (Флорентіно Перес — прим.), який хоче виплатити мої відступні. Тоді це було 60 мільйонів євро – 2000 року це здавалося безумством.

Але це був лише кандидат, у мене був контракт, і я був зосереджений на збірній. Я сказав агенту вислухати його та повідомив президенту Барселони, а він відповів: нехай приносять гроші. Він думав, що це блеф.

Барселона переживала складну фінансову ситуацію, і, гадаю, вони хотіли продати когось із провідних гравців. Я поїхав у відпустку, і все стало набувати більш реальних обрисів.

Я зробив помилку, давши інтерв'ю, в якому сказав, що не піду, бо тоді справді думав, що залишусь. То була помилка. Але процес почав розростатися наче буря.

З Флорентіно я познайомився тільки в день його перемоги на виборах і вирушив до Лісабона, щоб взяти на себе відповідальність. І моє життя змінилося назавжди», — заявив Фігу.

Свого часу перехід Фігу в Реал був найдорожчим трансфером в історії футболу.