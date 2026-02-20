Іспанія

Потужні передвиборчі гасла.

Кандидат в президенти Барселони Хавʼєр Вілахоана заявив, що має намір запросити в каталонську команду нападника Баварії Гаррі Кейна.

«Кого нам не вистачає, то це центрфорварда. Такого, який зможе брати участь у комбінаціях, а також бути кілером у штрафному майданчику.

Також, думаю, нам потрібен хороший центральний захисник. Не кажу, що в нас вони погані, але потрібний той, хто зміг би збалансувати молодість та недосвідченість.

Ми вже зв'язалися з кимось, і я думаю, що цей футболіст чудово вписався б у команду, якщо не говорити про контрактні справи — це Гаррі Кейн.

Він ідеально вписався б у наш стиль. Кейн здатний опускатись глибше для участі в комбінаціях, здатний грати чисту «дев'ятку», бути завершителем атак, «вбивцею».

Він привносить мобільність, добре грає, коли команда відходить до своїх воріт. Він би дуже допоміг Барселоні», — сказав Вілахоана.

Вибори президента Барселони заплановані на 15 березня.