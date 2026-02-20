Захисник Барселони пояснив, як Гансі Флік перевів його в центр оборони через травму партнера.
Жерар Мартін, Getty Images
20 лютого 2026, 13:10
Крайній захисник Барселони Жерар Мартін розповів, як почав грати в центрі захисту.
"Пам'ятаю, що Іньїго мав проблеми з травмою під час передсезонної підготовки, і Флік сказав, що хоче спробувати мене на позиції лівого центрального захисника. З того часу він став упевненіше ставити мене на цю позицію.
У цьому сезоні я провів там багато матчів", — наводить слова Мартіна Barca Universal.
У поточній кампанії на рахунку 23-річного іспанця 34 виходи на поле в усіх турнірах, але жодної результативної дії. 22 лютого Барселона прийме Леванте. Гра чемпіонату Іспанії розпочнеться о 17:15.