Іспанія

Захисник Барселони пояснив, як Гансі Флік перевів його в центр оборони через травму партнера.

Крайній захисник Барселони Жерар Мартін розповів, як почав грати в центрі захисту.

"Пам'ятаю, що Іньїго мав проблеми з травмою під час передсезонної підготовки, і Флік сказав, що хоче спробувати мене на позиції лівого центрального захисника. З того часу він став упевненіше ставити мене на цю позицію.

У цьому сезоні я провів там багато матчів", — наводить слова Мартіна Barca Universal.

У поточній кампанії на рахунку 23-річного іспанця 34 виходи на поле в усіх турнірах, але жодної результативної дії. 22 лютого Барселона прийме Леванте. Гра чемпіонату Іспанії розпочнеться о 17:15.