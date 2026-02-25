Ліга чемпіонів

Бергамаски програвали 0:2 після першої гри, проте вдома завдяки пенальті на 90+8 вирвали путівку до 1/8 фіналу.

Аталанта подарувала неймовірні емоції своїм уболівальникам, здійснивши приголомшливий камбек у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд. Після поразки 0:2 у першій грі в Німеччині бергамаски вдома здобули драматичну перемогу 4:1 і пробилися до наступного раунду.

Господарі швидко взялися за справу: вже на 5-й хвилині Лоренцо Скамакка відкрив рахунок, реалізувавши шанс з близької відстані. Наприкінці першого тайму Давіде Дзаппакоста подвоїв перевагу, а відскок від Бенсебаїні допоміг йому переграти Грегора Кобеля — рахунок у матчі став 2:0, і Аталанта зрівняла різницю за сумою двох ігор.

Після перерви Маріо Пашалич оформив третій гол бергамасок після передачі Мартена де Рона, вивівши команду вперед у підсумку 3:2 за сумою двох матчів. Боруссія Дортмунд не здавалася: на 75-й хвилині Карім Адеємі, який вийшов на заміну у другому таймі, скоротив відставання і перевів протистояння у напружену кінцівку.

Розв’язка настала на 90+8-й хвилині: після помилки Кобеля і "Sweet Chin Music" у виконанні Бенсебаїні у власному штрафному майданчику сталося втручання VAR — арбітр призначив пенальті, який реалізував Лазар Самарджич.

Цей удар приніс Аталанті вирішальну перемогу 4:1 у матчі та 4:3 за сумою двох ігор, а німецький клуб залишає турнір.

*Аталанта — Боруссія Дортмунд 4:1 (перший матч — 0:2)

Голи: Скамакка, 5, Дзаппакоста, 45, Пашалич, 57, Самарджич, 90+8 (пен) - Адеємі, 75

Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні (Джимсіті, 77), Гін, Колашинац (Аханор, 72) — Дзаппакоста, де Рон, Пашалич, Бернасконі — Самарджич, Залевські (Сулемана, 85) — Скамакка (Крстович, 72)

Боруссія Дортмунд: Кобель — Джан, Антон, Бенсебаїні — Рюерсон (Коуту, 70), Беллінгем (Адеємі, 70), Нмеча, Свенссон — Баєр (Сілва, 60), Брандт (Чуквуемека, 60) — Гірассі

Попередження: Гін — Бенсебаїні, Джан, Сілва

Вилучення: Шлоттербек, 90+8, Бенсебаїні, 90+8