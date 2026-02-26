Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 лютого 2026 року.

Французькі Парі Сен-Жермен та Монако у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА зіграли внічию (2:2).

Команді Себастіана Поконьйолі на полі суперників треба було відігравати мінімальне відставання за рахунком, шлях до чого "монегаски" почали прокладати наприкінці першого тайму.

Однак у другій половині гри футболісти Луїса Енріке доклали чимало зусиль для того, щоб уникнути суттєвої напруги та зрештою навіть могли дозволити собі пропустити ще один гол під завісу дуелі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Монако у рамках попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

*ПСЖ — Монако 2:2 (перший матч — 3:2)

Голи: Маркіньйос, 60, Кварацхелія, 66 — Акліуш, 45, Тезе, 90+1

ПСЖ: Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 80) — Заїр-Емері, Вітінья, Невеш — Кварацхелія, Дуе (Рамуш, 88), Баркола (Кан Ін, 69)

Монако: Кьон — Керер, Закарія (Мавісса, 74), Фас — Вандерсон (Нібомбе, 90), Камара, Бамба (Тезе, 62), Енріке — Акліуш (Бірет, 74), Балогун (Адінгра, 74), Кулібалі

Попередження: Сафонов — Закарія, Вандерсон, Кулібалі, Нібомбе