Іспанія

Запланована гра чемпіонату Іспанії Вільярреала проти Барселони в США не відбудеться через масові протести гравців та опозицію з боку клубів і вболівальників.

Контроверсійний план іспанської Ла Ліги провести офіційний матч чемпіонату між Вільярреалом та Барселоною у Маямі зазнав краху. Ліга офіційно оголосила про скасування гри, пославшись на "невизначеність, що виникла в Іспанії протягом останніх тижнів".

​Рішення провести матч у США, де Вільярреал був би номінальним господарем, викликало хвилю обурення. Гравці по всій Ла Лізі влаштували акцію протесту, відмовляючись рухатися протягом перших 15 секунд матчів, щоб висловити свою незгоду. ​Критики, серед яких були тренери, вболівальники та навіть Реал Мадрид, стверджували, що такий крок порушить спортивний принцип та цілісність змагань.

Ліга та промоутер заходу Relevent заявили, що через "невизначеність" не залишилося "достатньо часу для належної організації заходу такого масштабу". Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловив "глибокий жаль", назвавши це "втраченою історичною можливістю" для міжнародного зростання іспанського футболу.

​Матч, запланований на грудень, тепер відбудеться на домашньому стадіоні Вільярреала, як і було передбачено календарем.